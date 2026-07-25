يواصل ملايين الزوار المسلمين التوافد من مختلف دول العالم والعراق منذ أيام إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وسط إجراءات أمنية مشددة تنفذها القوات الأمينة العراقية.

وشهدت العتبتان الحسينية والعباسية توافد حشود كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية وعدد من الدول العربية والإسلامية، حيث امتلأت الأروقة والساحات بالمصلين الذين اصطفوا في صفوف منتظمة لأداء الصلاة.

وتواصل إدارتا العتبتين تنفيذ خططهما الخدمية والتنظيمية الخاصة بزيارة الأربعين، عبر توفير الخدمات الأمنية والصحية والإرشادية واللوجستية، إلى جانب تنظيم حركة الزائرين داخل المرقدين، بما يسهم في انسيابية أداء الشعائر واستقبال الأعداد المتزايدة من الوافدين.

وتشهد مدينة كربلاء المقدسة خلال موسم الزيارة توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، في واحدة من أكبر التجمعات الدينية السنوية على مستوى العالم.

هذا، وأدّى آلاف الزائرين المتوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، مساء اليوم الجمعة، صلاتَي المغرب والعشاء في الصحن العلوي المطهر بالعتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف، وسط أجواء إيمانية وروحانية.

وتواصل العتبة العلوية المقدسة تنفيذ خطتها الخدمية والتنظيمية الخاصة بزيارة الأربعين، من خلال توفير مختلف الخدمات الدينية والإرشادية والصحية واللوجستية للزائرين، بما يضمن انسيابية حركتهم وراحتهم قبل مواصلة مسيرهم إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى الأربعينية.

إلى ذلك، تتواصل الاستعدادات الخدمية على امتداد طرق الزائرين، حيث تنتشر المواكب الحسينية لتقديم الطعام والشراب والخدمات الصحية وأماكن الاستراحة والمبيت، بهدف تلبية احتياجات الوافدين وتوفير أفضل الخدمات لهم على مدار الساعة.

وعلى الصعيد الأمني، تواصل تشكيلات هيئة الحشد الشعبي تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الأربعين، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية، لضمان حماية الزائرين وتنظيم حركة المشاة والمواكب.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة تشارك فيها المؤسسات العراقية المعنية، بهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة أمام ملايين المشاركين في مراسم إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

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