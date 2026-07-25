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إيران

قاآني: السعي لإنقاذ غزة مدعاة للفخر وليس الاستمرار في حصار الشعب اليمني
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إيران

قاآني: السعي لإنقاذ غزة مدعاة للفخر وليس الاستمرار في حصار الشعب اليمني

2026-07-25 22:31
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أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلاميّة في إيران اللواء إسماعيل قاآني، أن رفع الحصار المستمر منذ 11 عامًا عن اليمن، مطلبٌ محق وإنساني للشعب اليمني المظلوم.

وأضاف قاآني: "من المتوقع أن تستفيد الحكومة السعودية من تجربة السلوكيات غير العقلانية والمكلفة للولايات المتحدة، وأن تضع حدًا لحصار دولة مسلمة يزيد عدد سكانها على 38 مليون نسمة".

وتابع قائلًا: "يتوقع المسلمون في أنحاء العالم من المملكة العربية السعودية التي تعتبر نفسها خادمة الحرمين الشريفين، أن توجّه قدراتها وإمكاناتها نحو دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني، بدلًا من مواصلة الحرب والضغط على شعب مسلم ومظلوم".

ولفت قاآني إلى أن السعي لإنقاذ غزة المظلومة مدعاة للفخر، وليس الاستمرار في حصار الشعب اليمني المظلوم.

الكلمات المفتاحية
اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن اسماعيل قاآني قطاع غزة
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