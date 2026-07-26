كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي وقف إطلاق النار في غزة: 8 شهداء في غارات "إسرائيلية" على القطاع خلال 24 ساعة

إيران

بقائي: محادثات بنّاءه مع عُمان بشأن مضيق هرمز ولا تغيير في وضع الملاحة 
🎧 إستمع للمقال
إيران

بقائي: محادثات بنّاءه مع عُمان بشأن مضيق هرمز ولا تغيير في وضع الملاحة 

2026-07-26 09:46
83

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن أنّ "المحادثات الإيرانية - العُمانية بشأن مضيق هرمز في طهران كانت مفيدة وبنّاءة".

وقال بقائي، في تصريحات في طهران، الأحد 26 تموز/يوليو 2026: "تبادلنا مع عُمان وجهات النظر في آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز مع مراعاة حقوق الدولتين الساحليتين"، مضيفًا: "الوفد العُماني غادر طهران مساء أمس (السبت) والمشاورات التقنية والسياسية بين الطرفين مستمرة".

وأكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّه "لم يطرأ أيّ تغيير على وضع الملاحة في مضيق هرمز".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قد ذكرت أنّ "وفدًا دبلوماسيًا عُمانيا زار طهران لإجراء مباحثات حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز".

وأفادت "إرنا"بأن "هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، بهدف التوصُّل إلى آليات مناسبة لتنظيم حركة الملاحة في المضيق".
 

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز سلطنة عمان إيران ​إسماعيل بقائي​
إقرأ المزيد
المزيد
بقائي: محادثات بنّاءه مع عُمان بشأن مضيق هرمز ولا تغيير في وضع الملاحة 
بقائي: محادثات بنّاءه مع عُمان بشأن مضيق هرمز ولا تغيير في وضع الملاحة 
إيران منذ ساعتين
حرس الثورة يحذر بريطانيا: تعاونكم مع الولايات المتحدة سيكون ضمن أهدافنا
حرس الثورة يحذر بريطانيا: تعاونكم مع الولايات المتحدة سيكون ضمن أهدافنا
إيران منذ 11 ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 12 ساعة
قاآني: السعي لإنقاذ غزة مدعاة للفخر وليس الاستمرار في حصار الشعب اليمني
قاآني: السعي لإنقاذ غزة مدعاة للفخر وليس الاستمرار في حصار الشعب اليمني
إيران منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
بقائي: محادثات بنّاءه مع عُمان بشأن مضيق هرمز ولا تغيير في وضع الملاحة 
بقائي: محادثات بنّاءه مع عُمان بشأن مضيق هرمز ولا تغيير في وضع الملاحة 
إيران منذ ساعتين
أميركا تفشل بانتزاع ورقة مضيق هرمز من أيدي إيران
أميركا تفشل بانتزاع ورقة مضيق هرمز من أيدي إيران
إيران منذ 22 ساعة
الصحف الإيرانية: انفجار أسعار النفط العالمية كابوس ترامب
الصحف الإيرانية: انفجار أسعار النفط العالمية كابوس ترامب
إيران منذ يوم
وحدة أميركية خاصة استهدفتها إيران في البحرين... فما هي؟
وحدة أميركية خاصة استهدفتها إيران في البحرين... فما هي؟
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة