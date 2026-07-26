أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن أنّ "المحادثات الإيرانية - العُمانية بشأن مضيق هرمز في طهران كانت مفيدة وبنّاءة".

وقال بقائي، في تصريحات في طهران، الأحد 26 تموز/يوليو 2026: "تبادلنا مع عُمان وجهات النظر في آليات إدارة مرور السفن في مضيق هرمز مع مراعاة حقوق الدولتين الساحليتين"، مضيفًا: "الوفد العُماني غادر طهران مساء أمس (السبت) والمشاورات التقنية والسياسية بين الطرفين مستمرة".

وأكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّه "لم يطرأ أيّ تغيير على وضع الملاحة في مضيق هرمز".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قد ذكرت أنّ "وفدًا دبلوماسيًا عُمانيا زار طهران لإجراء مباحثات حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز".

وأفادت "إرنا"بأن "هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، بهدف التوصُّل إلى آليات مناسبة لتنظيم حركة الملاحة في المضيق".



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