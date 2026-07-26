في اليوم الـ290 من اتفاق وقف الحرب، واصل جيش العدو الصهيوني خرق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد شاب فلسطيني متأثرًا بجراح أُصيب بها في قصف "إسرائيلي" استهدف شارع خمسة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد خالد البريم، الذي احتفل بنجاحه في الثانوية العامة يوم أمس، إثر غارة استهدفت تجمعًا للمواطنين بشارع خمسة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليلتحق بأشقائه الأربعة الذين استشهدوا خلال الحرب على غزة.

كما استشهد مواطن فلسطيني وخالته في قصف استهدف سطح منزل في حي البراق بمخيم خان يونس.

وأعلنت داخلية غزة استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر المقادمة (54 عامًا) إثر استهدافه من مسيّرات إسرائيلية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما استشهد المقدم يامن عبيد متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها الأسبوع الماضي جراء استهداف مركز الشرطة بمنطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد سبعة من عناصر الشرطة.

وأعلن مستشفى الأقصى بدير البلح استشهاد الحكيم همام عيد إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

واستشهد شاب آخر، وأُصيب عشرة من المواطنين، بينهم إصابات خطيرة، في قصف "إسرائيلي" قرب بوابة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

ونفذ جيش العدو ثلاث عمليات نسف كبيرة شرق خان يونس.

وفجر اليوم، أُصيبت طفلة برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة مركز شهداء جباليا للرعاية شمالي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1198، إضافة إلى 3853 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 803 شهداء من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان الصهيوني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 73317، والمصابين 173961.

الكلمات المفتاحية