واصلت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تنفيذ اعتداءات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت إحراق مسجدين وتخريب ممتلكات فلسطينية، فيما صعّدت قوات الاحتلال من حملات الاقتحام والاعتقال في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أضرموا النار في مسجد ببلدة حوارة جنوب نابلس، كما تعرض مسجد في قرية كور جنوب طولكرم لاعتداء مماثل أدى إلى إلحاق أضرار به.

وفي شمال شرق رام الله، اقتحم مستوطنون كسارة قرب منطقة عين سامية وأحرقوها ودمروا محتوياتها، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة لأصحابها. وبحسب مصادر محلية، تشهد المنطقة منذ أشهر اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون ضد الممتلكات الفلسطينية.

كما هاجم مستوطنون عدة قرى وبلدات خلال ساعات الليل، من بينها بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث حاولوا إحراق أحد المنازل قبل أن يتمكن الأهالي من التصدي لهم ومنع تنفيذ الاعتداء. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أغلقوا طرقًا واعتدوا على مركبات، في وقت أغلقت فيه قوات الاحتلال مداخل عدد من المدن والبلدات لتأمين تحركاتهم.

حملة اعتقالات واسعة

بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وفي بلدة تل غرب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 14 شابًا فلسطينيًا. كما اقتحمت منزل الشهيد فاروق رمضان وأخذت قياسات منزلين تمهيدًا لهدمهما.

وفي بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال نجل الشهيد القائد في كتائب القسام صلاح الدين دروزة، عقب اقتحام منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد عادل القني خلال اقتحام قرية كفر قليل، إلى جانب 3 آخرين من قرية عوريف، وشابٍ من قرية قصرة جنوب المحافظة.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد مداهمة منزل عائلته في حي خروبة.

اعتقالات في طولكرم والخليل وطوباس

وفي محافظة طولكرم، طالت الاعتقالات 15 مواطنًا فلسطينيًا.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أستاذًا من منزله في بلدة بيت عوا غرب المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين، بعد اقتحام منزل عائلتهما في بلدة طمون جنوب طوباس.

اقتحامات متواصلة

وفي بيت لحم، اقتحم جنود الاحتلال منزلين في بلدة الخضر ومخيم عايدة، وكتبوا شعارات معادية للعرب والفلسطينيين على جدرانهما.

وتزامنت هذه الإجراءات مع اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، من بينها قباطية، وتقوع، وزبوبة، وعربونة، والخليل، وبيت أمر، ومخيم عقبة جبر، وجيوس، وحبلة، وسلواد، والزاوية، وطوباس، ورأس عطية، وقراوة بني حسان، وعقابا.

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