أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز "بيرقدار أكنجي" تركية الصنع، تابعة للعدو السعودي، أثناء تنفيذها أعمالًا عدائية في أجواء محافظة الجوف.

وأضافت، في بيان، أن الطائرة أُسقطت باستخدام سلاح مناسب، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول العملية.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستتصدى لأي محاولة لاختراق سيادة البلاد، مشددة على امتلاكها القدرات والإمكانات التي تمكنها من القيام بذلك.

الكلمات المفتاحية