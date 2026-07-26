كشف المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أنّ: "القوات الإيرانية ألحقت أضرارًا جسيمة بالقواعد الأميركية، ما أدى إلى خروج أجزاء كبيرة منها من الخدمة، لا سيّما في أربيل في العراق، حيث دُمِّرت معظم بنيتها التحتية".

وأشار العميد أكرمي نيا، في مقابلة تلفزيونية مساء يوم أمس السبت (25 تموز/يوليو 2026)، إلى: "محاولات أميركا لإعادة بناء نفسها، في غرب آسيا وجنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط"، قائلًا: "نحن على أتمِّ الاستعداد لمواصلة عملياتنا بالنهج ذاته إذا استمرت هذه الحرب، حتى يدرك الأميركيون أنّهم لن يتمكّنوا من فرض إرادتهم على الشعب الإيراني بالعدوان".

أضاف: "كشفنا النقاب عن طائرات مسيّرة جديدة، في ختام حرب الـ40 يومًا، وسنعلن مواصفاتها لاحقًا إذا اقتضت الضرورة. نحن نستخدم حاليًا طائرات مسيّرة أكثر تطورًا من طراز "أراش 2"، تتميّز بقدرة تدميرية أكبر ودقة ومدى أوسع، وهي مواصفات لمّا تُكشَف بعد".

وتابع قوله: "تمكّنا، خلال مرحلة وقف إطلاق النار، وما تلاها من نهاية الحرب، من إعادة العديد من المعدات التي تعرّضت للاستهداف إلى الخدمة العملياتية، وقد أنجز ذلك بالفعل. كما أدخلنا مجموعة من المعدّات الجديدة التي منحتنا قدرات فائقة، وجعلت المجال الجوي للبلاد أكثر تحصينًا ضد العدو مقارنة بما كان عليه، خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا".

وأكّد المتحدث باسم الجيش الإيراني أنّه: "لا يمكن لأيّ دولة الادّعاء أنّ مجالها الجوي آمن بنسبة 100 في المئة؛ فحتى في الولايات المتحدة، تخترق طائرات مجهولة الهوية الأجواء من حين إلى آخر، وتصل في تحليقها أحيانًا إلى أجواء البيت الأبيض".

في ما يتعلّق بتدمير مواقع الجماعات المعادية في غرب إيران، قال العميد أكرمي نيا: "اعترف ترامب بتزويد جماعات معادية متمركزة في أربيل، بكميات كبيرة من الأسلحة، لتنفيذ عمليات برية ضد إيران. اليوم، باتت هذه الجماعات مشلولة عمليًا وعاجزة عن تنفيذ أيّ عمليات، والوضع الراهن لا يخالف توقعات أميركا فحسب، بات يشكّل أيضًا تهديدًا خطيرًا لها". وواصل قائلًا: "ألحقنا أضرارًا جسيمة بالقواعد الأميركية، وأصبح جزءًا كبيرًا منها خارج الخدمة، لا سيّما في أربيل في العراق، حيث دُمِّرت معظم البنية التحتية الأمريكية، وأضحت الجماعات المعادية عاجزة عن التحرُّك".

أما بشأن أحداث مضيق هرمز، فقد ذكّر العميد أكرمي نيا بأنّ: "إيران أكدت مرارًا أنّ المضيق لن يُفتَح بالحرب والعدوان، ولن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب"، جازمًا بأنّ: "المضيق لا يمكن أنْ يستعيد وضعه الطبيعي إلّا في إطار احترام أميركا للترتيبات الإيرانية، وهي حقيقة يجب على واشنطن تقبُّلها".

وأشار العميد أكرمي نيا إلى أنّ: "الحرب وصلت إلى مرحلة يبدو فيها أنّ واشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة لمواصلتها أو حتى الخروج منها"، موضحًا أنّ الولايات المتحدة: "لا تملك رؤية مناسبة لبدء الحرب وإدارتها، ولم تضع استراتيجية لإنهائها، وهي الآن في حال من اليأس".

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