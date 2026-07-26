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فلسطين

مكتب إعلام الأسرى يكشف تفاصيل القمع الوحشي بحق الأسيرات في سجن الدامون 
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فلسطين

مكتب إعلام الأسرى يكشف تفاصيل القمع الوحشي بحق الأسيرات في سجن الدامون 

2026-07-26 14:45
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أفاد مكتب إعلام الأسرى أنّ قوات القمع "الإسرائيلية" نفّذت عملية قمع وحشية بحقّ الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المكتب أنّ الأسيرات في "الدامون" أُجبرن على البقاء على بطونهن لنحو ساعة وهنّ مقيّدات الأيدي ومعصوبات الأعين خلال عملية القمع، مشيرًا إلى أنّ "صرخاتهن واستغاثاتهن دوّت في أرجاء القسم بعد تعرّضهن للغاز والاعتداء والضرب".

وأكد مكتب إعلام الأسرى أنّ قوات الاحتلال التابعة للسجن عزلت عددًا من الأسيرات عقب القمع، وسط إهانات وألفاظ نابية تعرّضن لها خلال الاعتداء.

ولفت المكتب إلى انتشار الحساسية والحبوب الجلدية بين الأسيرات في سجن "الدامون" بفعل الحرّ الشديد وسوء ظروف الاحتجاز.

وتعرّضت الأسيرات في سجن "الدامون"، والبالغ عددهن الـ94، في الفترة الماضية لحملات قمع تخلّلتها اعتداءات جسدية ونفسية وانتهاكات مهينة، وسط ظروف اعتقال قاسية.

وفي هذا الإطار، حدّد مكتب إعلام الأسرى أنّ الظروف الصعبة للاعتقال تشمل الإهمال الطبي المتعمّد، والتجويع، والقمع المتكرّر، والحرمان من أبسط مقوّمات الحياة، إلى جانب فرض قيود على ممارسة الشعائر الدينية.

وأشار المكتب إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة جديدة تقوم على عزل نحو 3 أسيرات أسبوعيًا، بصورة متغيّرة، بهدف التضييق النفسي والمعنوي على جميع الأسيرات، وبذرائع واهية.

وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسيرات، ولا سيما الحوامل والمريضات والقاصرات، مطالبًا المؤسسات الدولية والإنسانية بالتحرّك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في سجن "الدامون"، وإلزام الاحتلال باحترام حقوق الأسيرات وفق أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الأسرى قوات الاحتلال الصهيوني
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