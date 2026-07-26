أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي أن إحراق مليشيات المستوطنين مسجدين في محافظتي نابلس وطولكرم، شمالي الضفة الغربية، يمثل جريمة فاشية ممنهجة وانتهاكًا صارخًا للمقدسات الإسلامية، مشددًا على أن هذه الاعتداءات لا يمكن السكوت عنها.

وقال مرداوي، في تصريح صحفي اليوم الأحد (26 تموز/يوليو 2026)، إن إحراق مسجد الرحمة في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومسجد قرية كور جنوب طولكرم، يشكل اعتداءً فاضحًا وتجاوزًا لكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأضاف أن هذا الاعتداء يعكس حجم "الانحطاط والفاشية" لدى الاحتلال والمستوطنين، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير دفاعًا عن المساجد والمقدسات الإسلامية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بهذه الاعتداءات، وسيقف سدًا منيعًا في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة"، مؤكدًا استمرار الدفاع عن المقدسات في وجه اعتداءات المستوطنين.

ودعا مرداوي الدول العربية والإسلامية، إلى جانب أحرار العالم، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء جرائم مليشيات المستوطنين بحق المقدسات الإسلامية، والعمل على ملاحقة مرتكبيها وقادة الاحتلال، متهمًا إياهم بالتحريض على ارتكاب هذه الجرائم.

وكان مستوطنون قد أضرموا النار، صباح اليوم الأحد، في مسجد بقرية كور جنوب طولكرم، وآخر قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب نابلس، في اعتداءين منفصلين وقعا خلال ساعات.

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