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لبنان

الجيش اللبناني: قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها جنوبًا وخروقاتها للتفاهمات القائمة 
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لبنان

الجيش اللبناني: قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها جنوبًا وخروقاتها للتفاهمات القائمة 

2026-07-26 15:32
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أكّد الجيش الجيش اللبناني أنّ "قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تُواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق جنوبية عدة، من بينها: كفرتبنيت - النبطية، حداثا وكونين - بنت جبيل، نبع إبل السقي، المنصوري وبيوت السياد ومجدل زون - صور".

وأشار الجيش اللبناني، في بيان، الأحد 26 تموز/يوليو 2026، إلى "استيلاء قوات الاحتلال على الركام في المناطق الحدودية، وتفجيرها مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبا - مرجعيون، وإحراقها أشجار الزيتون المعمِّرة وأراضٍ زراعية واسعة آخرها عند أطراف بلدة عيترون - بنت جبيل، بالتزامن مع إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الغربية، ممّا يعرقل تنفيذه مهماته". 

وحذّر من أنّ "استمرار هذه الاعتداءات يُعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب".

كذلك، أعلن الجيش اللبناني عن "استمراره في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية، وتنفيذه مهماته في البلدة حفاظًا على سلامة المواطنين، وفي منطقتَي فرون وصريفا، بالتنسيق مع "مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان" (MCG4L)، في موازاة مهمّاته المتواصلة في سائر المناطق الجنوبية".

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
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