أكد تجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها متابعة اجتماعاته التنسيقية، حيث عقد اجتماع في سن الفيل - بيروت، وتمحور الاجتماع حول الاجحاف الذي يطال العاملين في البلديات من قرارات تصدر عن مجلس الوزراء والنواب.

وطالب التجمع، بعدم مناقشة أي مشروع قانون يخص البلديات ومنها مشروع إفادة العاملين في البلديات والاتحادات من تقديمات الضمان دون مشاركة مباشرة من تجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها، مؤكدًا أن الخلل القائم لا يُعالج بقرارات غير مدروسة تصدر، ولا بإجتهادات ترقيعية، فحق العامل والموظف والشرطي البلدي لا يعالج بقوانين تستبعد رأي الفئات المعنية، حيث أن هذا الحق كفله الدستور بالتساوي مع موظفي الدولة.

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