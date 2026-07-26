كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي عز الدين: الإصرار على المفاوضات المباشرة يضع الساحة الداخلية على المحك

عربي ودولي

تداعيات التصعيد البحري: شركات عالمية تعلق تأمين الشحنات السعودية بالبحر الأحمر
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

تداعيات التصعيد البحري: شركات عالمية تعلق تأمين الشحنات السعودية بالبحر الأحمر

2026-07-26 18:18
99

كشفت تقارير صحفية دولية عن تداعيات حادة تشهدها حركة النفط والصادرات السعودية في البحر الأحمر، عقب القرار الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بفرض حصار بحري على الجانب السعودي ردًّا على الحصار المفروض على اليمن.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن وسيطين في سوق التأمين أن عددًا من أبرز شركات التأمين ضد مخاطر الحرب في سوق "لويدز" لندن أبلغت وسطاءها بالتوقف عن بيع تأمين الشحنات الحربية للسفن المرتبطة بالسعودية. وأوضحت الصحيفة أن القرار يستبعد من التغطية التأمينية حتى السفن التي ترفع أعلام دول أخرى إذا كانت قد رست سابقًا في موانئ سعودية أو ارتبطت بعقود وشحنات سعودية. كما أفادت التقارير بأن شركات مثل "أسكوت" و"نافيوم" تدرس إلغاء وثائق قائمة بالفعل يغطي بعضها شحنات مرتبطة بموانئ المنطقة.

من جانبها، أكدت مصادر في سوق التأمين تحدثت لوكالة "رويترز" أن أسعار التغطية التأمينية للسفن المرتبطة بالسعودية أو المتجهة إلى موانئ جنوب البحر الأحمر قفزت إلى مستويات قياسية، مما أضاف مئات الآلاف من الدولارات إلى تكلفة الرحلة الواحدة. 

هذه التهديدات دفعت عددًا من الناقلات التي تحمل شحنات سعودية إلى تغيير مساراتها والتراجع شمالًا نحو قناة السويس للالتفاف حول قارة أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يتسبب في إطالة أمد الرحلات، ورفع استهلاك الوقود وتكاليف الطواقم، وتأخير وصول الشحنات.

وتشكل هذه التطورات التأمينية والميدانية خطرًا مباشرًا على صادرات النفط السعودية، ولا سيما عبر ميناء ينبع الذي ينقل ما يصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا عبر خط أنابيب "الشرق - الغرب"، حيث باتت شركات الشحن تواجه صعوبة في الاستمرار بهذا المسار دون الحصول على تغطية لمخاطر الحرب، أو فرض أجور مرتفعة للغاية لتعويض تلك المخاطر.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة اليمنية دخول الحصار البحري على السعودية حيّز التنفيذ ومواجهة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، مع التأكيد على أن حركة الملاحة عبر باب المندب ليست مغلقة أمام جميع السفن، وأن العمليات تستهدف الملاحة والجانب السعودي حصرًا.

الكلمات المفتاحية
السعودية القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن البحر الأحمر
إقرأ المزيد
المزيد
قادة يمنيون: معادلة الحصار بالحصار قائمة ولن يتمكن أحد من تركيع شعبنا
قادة يمنيون: معادلة الحصار بالحصار قائمة ولن يتمكن أحد من تركيع شعبنا
عربي ودولي منذ 15 دقيقة
مسيرة الأربعين تنطلق من مختلف محافظات العراق باتجاه كربلاء المقدسة
مسيرة الأربعين تنطلق من مختلف محافظات العراق باتجاه كربلاء المقدسة
عربي ودولي منذ ساعة
تداعيات التصعيد البحري: شركات عالمية تعلق تأمين الشحنات السعودية بالبحر الأحمر
تداعيات التصعيد البحري: شركات عالمية تعلق تأمين الشحنات السعودية بالبحر الأحمر
عربي ودولي منذ ساعة
"غارديان": "البنتاغون" يخفي عدد الجنود الأميركيين القتلى في الحرب مع إيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
قادة يمنيون: معادلة الحصار بالحصار قائمة ولن يتمكن أحد من تركيع شعبنا
قادة يمنيون: معادلة الحصار بالحصار قائمة ولن يتمكن أحد من تركيع شعبنا
عربي ودولي منذ 15 دقيقة
تداعيات التصعيد البحري: شركات عالمية تعلق تأمين الشحنات السعودية بالبحر الأحمر
تداعيات التصعيد البحري: شركات عالمية تعلق تأمين الشحنات السعودية بالبحر الأحمر
عربي ودولي منذ ساعة
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز "بيرقدار أكنجي" في الجوف
عربي ودولي منذ 6 ساعات
قاآني: السعي لإنقاذ غزة مدعاة للفخر وليس الاستمرار في حصار الشعب اليمني
قاآني: السعي لإنقاذ غزة مدعاة للفخر وليس الاستمرار في حصار الشعب اليمني
إيران منذ 21 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة