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عربي ودولي

مسيرة الأربعين تنطلق من مختلف محافظات العراق باتجاه كربلاء المقدسة
عربي ودولي

مسيرة الأربعين تنطلق من مختلف محافظات العراق باتجاه كربلاء المقدسة

2026-07-26 18:47
67
عادل الجبوري - مراسل
261 مقالاً

كاتب من العراق

بدأت منذ عدة أيام جموع الزائرين تنطلق سيرًا على الأقدام من مختلف محافظات ومدن العراق نحو كربلاء المقدسة، حيث مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام)، وذلك لإحياء مناسبة الأربعين، التي تصادف في العشرين من شهر صفر الجاري. 

إلى ذلك، وُضعت المواكب الحسينية على طول الطرق والمسالك المؤدية إلى كربلاء، من محافظات البصرة وذي قار والمثنى وميسان في جنوب البلاد، لتقديم مختلف الخدمات من الطعام والشراب والمنام، لتمتد مع مرور الأيام واقتراب العد التنازلي لحلول موعد المناسبة، إلى محافظات الفرات الأوسط، كالديوانية وواسط وبابل والنجف الأشرف، إضافة إلى محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن أعدادًا كبيرة جدًا من الزائرين الإيرانيين وغير الإيرانيين، بدأوا بالتدفق إلى المنافذ الحدودية البرية للمشاركة في زيارة الأربعين، إذ إنه منذ الأول من صفر وحتى العاشر منه، أحصت المصادر الرسمية، عدد الوافدين من خارج العراق بحوالي مليون وربع المليون شخص، حيث من المتوقع أن يصل العدد الكلي بعد عشرة أيام إلى خمسة ملايين شخص.  

في سياقٍ متصل، أعلنت العتبة العباسية المقدسة، عن تسجيل 13500 موكب حسيني للمشاركة بتقديم الخدمة للزائرين، علمًا أن هناك مئات المواكب الحسينية تقدم الخدمة في مختلف المحافظات، دون أن يتم تسجيلها بصورة رسمية.

هذا، ومن أجل إتاحة الفرصة أمام عموم المواطنين للمشاركة الفاعلة في الزيارة، أعلن مجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي في كافة أنحاء البلاد ليومي الثالث والرابع من شهر (أب-أغسطس المقبل)، الموافق يومي التاسع عشر والعشرين من شهر صفر.

الكلمات المفتاحية
الزيارة الأربعينية كربلاء أربعين الإمام الحسين
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