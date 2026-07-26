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قادة يمنيون: معادلة الحصار بالحصار قائمة ولن يتمكن أحد من تركيع شعبنا
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قادة يمنيون: معادلة الحصار بالحصار قائمة ولن يتمكن أحد من تركيع شعبنا

2026-07-26 19:41
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قال نائب وزير الخارجية اليمني عبد الواحد أبو راس، إن "النظام السعودي راهن في المرحلة الماضية على أميركا وخسر، ورهانه على مرتزقته سيكون أكثر خسرانًا"، مؤكدًا أن "أميركا بكل جبروتها عجزت عن تحقيق أهدافها في تركيع الشعب اليمني وجرّت أذيال الهزيمة ومع ذلك لم يتعظ النظام السعودي".

ورأى أبو راس أن إصرار النظام السعودي على استمرار حصار اليمن ومصادرة ثرواته سينعكس بالوبال على الاقتصاد السعودي، مشددًا على أن معادلة الحصار بالحصار قائمة وأثبتت جدوائيتها، والتصعيد بالتصعيد سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد السعودي.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله عبد الله النعمي في تصريحٍ لقناة الميادين، أن السعودية ما زالت تحاول الاختباء خلف المغالطات، وأن الاتصالات لم تتوقف يومًا لكن السعودية ترفض الاعتراف بمسؤوليتها عن الحصار، مشيرًا إلى أن المشكلة أنه ليست لدى السعودية نوايا جادة في رفع يدها عن الشعب اليمني، ومؤكدًا أن اليمن يمضي وفق قاعدة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والكرة الآن في ملعب السعودية والحل بيدها.

وختم بالقول: "نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد من قبل السعودية سواء بشكل مباشر أو عبر أدواتها في داخل اليمن".

إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تمكنها من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة "بيرقدار أكنجي" تركية الصنع تابعة للقوات السعودية أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في تصريح اليوم الأحد 26 تموز/يوليو 2026: "تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة "بيرقدار أكنجي" تركية الصنع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف، وقد تم إسقاطها بسلاح مناسب بفضل الله".

وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستتصدى لأي محاولة لاختراق سيادة البلد وأن لديها من القدرات والإمكانات ما يمكنها من ذلك بإذن الله".

الكلمات المفتاحية
اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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