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إيران

الحرس الثوري الإيراني: يقظة وذكاء وبصيرة الشعب ستحفظ اقتدار البلاد وصلابتها
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إيران

الحرس الثوري الإيراني: يقظة وذكاء وبصيرة الشعب ستحفظ اقتدار البلاد وصلابتها

2026-07-26 20:52
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أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان بمناسبة ذكرى الثامنة والثلاثين لعملية مرصاد المشرّفة، أن الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني تُظهر أن أحد أروع تجليات اقتدار وبصيرة الشعب الإيراني الأبي في ساحة المواجهة مع تيار النفاق والتصدي لزمرة المنافقين المكروهة والإرهابية قد تجسّد وسطر ملحمة مرصاد.

وأضاف: "إن عملية مرصاد المشرّفة، التي جاءت إثر خيانة وغزو المنافقين عميان القلوب في الخامس من مرداد عام 1367 (يوافق 27 تموز/يوليو 1988)، بدعم من الاستكبار العالمي ضد البلاد، ومن خلال سحق المنافقين المخدوعين، لقّنت الخونة للشعب والوطن الإسلامي درسًا كبيرًا، ليظلوا يتذوقون إلى الأبد مرارة الهزيمة أمام إرادة الشعب، ويُخرجوا من رؤوسهم فكرة أي اعتداء".

وتابع قائلًا: "يُظهر تاريخ الثورة الإسلامية أن زمرة المنافقين الإرهابية كانت دائمًا تعمل، تحت دعم نظام الهيمنة، بوصفها عمودًا خامسًا للأعداء اللدودين لإيران والإيرانيين، ولم تدّخر أي خيانة، وكان لها دور مؤثر وبارز في الفتن العمياء خلال السنوات الأخيرة، ومنها الانقلاب الفاشل في 18 و19 دي عام 1404 (8 و9 كانون الثاني/يناير 2026)".

وشدد الحرس الثوري في بيانه أنه لا شك أن يقظة وذكاء وبصيرة الشعب المبعوثة في الحفاظ على الوحدة والتلاحم الوطني، ستحفظ اقتدار البلاد وصلابتها، وستُبطل مشروع الخداع والمكر لجبهة النفاق والمعادين.

وختم الحرس بيانه بالقول: "سيُضمن استمرار المسيرة المشرّفة لإمام الأمة الشهيد، نحو الأهداف السامية وفتح قمم العزة والتقدم والرفعة، تحت الزعامة المقتدرة والحكيمة لمقام الولاية والقيادة والقائد العام للقوات المسلحة، حضرة الإمام السيد مجتبى حسيني الخامنئي (دام ظله)".

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية الشعب الإيراني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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