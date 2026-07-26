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بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد وثقت لحظة إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من نوع "بيرقدار أكنجي" تابعة للعدوان السعودي، وذلك بعد أن تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من التصدي لها وإسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف.

وأظهرت المقاطع المصورة مشاهد إصابة الطائرة بدقة وسقوطها، إضافة إلى حطام المسيّرة وتناثر أجزائها في منطقة الاصطدام، في إطار الاستجابة والتصدي للتصعيد الخارجي والخروقات العدائية المتواصلة.

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