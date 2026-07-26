قال نائب وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول آسيان، إن أميركا تستهدف الدبلوماسية والقانون الدولي، مؤكدًا أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية وضمان حرية الملاحة السلمية في مضيق هرمز، ولن تسمح أبدًا لواشنطن بفرض هيمنتها على الممرات المائية للخليج ومضيق هرمز، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثلها مثل الدول الأخرى لا يمكنها التنازل عن أمنها القومي.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكزاد "على أميركا مغادرة المنطقة قبل أن تتلقى هزيمة أشدّ"، وأضاف "ننصح الرئيس الأميركي المتوهم بمغادرة المنطقة التي كانت موطننا وموطن أجدادنا لآلاف السنين قبل أن يتلقى هزيمة أشدّ من سابقتها".

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن نيكزاد وجه في كلمته أمام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني اليوم الأحد 26 تموز/يوليو 2026 التحية والدعاء إلى روح مؤسس الثورة الإسلامية، وقائد الأمة الشهيد، آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، وشهداء سبيل الحق والبصيرة منذ فجر الإسلام وحتى المواجهة الأخيرة مع العدو الصهيوأميركي.

نيكزاد خاطب الشعب الإيراني بالقول: "لقد بلغ الصراع بين جبهة الكفر والشرك وأتباع إبستين، وجيش الإسلام العظيم، مرحلةً حاسمة، ولذا لا بد لي من توضيح بعض النقاط في هذا الشأن، النقطة الأولى هي التأكيد مجددًا على ضرورة الحفاظ على الوحدة المقدسة والتحالف بين الأمة الإيرانية والأمة الإسلامية الموحدة في مواجهة مؤامرات الأعداء؛ وفي هذا الصدد، فإن أوامر قائد الثورة الاسلامية بالحفاظ على وحدة المجتمع ودعم مسؤولي الدولة هي مفتاحنا جميعًا".

وأشار نيكزاد إلى النقطة الثانية بضرورة الثأر لقائد الأمة الشهيد وإمامها، مؤكدًا أن "الأمة الإسلامية العظيمة في إيران لن تتوانى عن هذا الثأر، وبعون الله، سينزل الخزي والعقاب على مرتكبي هذه الجريمة ومحرضيها".

وتابع قائلًا "ننصح الرئيس الأميركي المتوهم بأن يتخلى عن أوهامه ويغادر المنطقة التي كانت موطننا وموطن أجدادنا لآلاف السنين، قبل أن يتلقى هزيمة أشد وطأة من سابقتها".

وانتقد نيكزاد أعمال التخريب التي تقوم بها الحكومات الأوروبية ضد إيران، قائلًا: "لقد تغاضينا عن أعمال التخريب التي تقوم بها الحكومات الأوروبية على مدى السنوات الماضية".

وحذر نيكزاد هذه الحكومات، ولا سيما الحكومة والبرلمان البريطانيين الجديدين، والحكومة البلغارية، والحكومة الأوكرانية، من "الانجرار وراء أميركا، والامتناع عن الانخراط في مغامرات لا تعنيها".

وختم قائلًا: "ستمارس الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا حقها القانوني في الدفاع عن وحدة أراضيها، وأي نقطة تنطلق منها الاعتداءات على بلادنا وأراضينا ستكون بلا شك هدفًا مشروعًا لقواتنا المسلحة، ولن يمرّ تصرف الحكومة الأوكرانية الطائش دون رد. وبفضل الله ووعده، وبالتقاليد التاريخية الراسخة، فإن نصر الأمة الإيرانية العظيمة بات وشيكًا".

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