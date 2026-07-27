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سورية| توغلات
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سورية| توغلات "إسرائيلية" في ريفي القنيطرة ودرعا وتفتيش منازل

2026-07-27 06:06
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توغلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، حيث أقدمت دورية تابعة لها على تفتيش عدد من منازل المواطنين السوريين، في إطار تحركات ميدانية جديدة تشهدها المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية في محافظة درعا بأن قوات الاحتلال توغلت في قريتي العارضة ومعرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث قامت بفتح الطرقات التي كان الأهالي قد أغلقوها بالحجارة، قبل أن تشرع في تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل في القريتين.

وكانت مصادر محلية سورية قد ذكرت، أمس الأحد، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" توغلت في قريتي معرية والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع إلقاء منشورات تحذيرية دعت الأهالي إلى عدم إغلاق الطرق أو عرقلة تحركات القوات المتوغلة.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت (25 تموز/ يوليو 2026)، أن انتهاك السيادة السورية أمر غير مقبول، مطالبًا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في دمشق، بوقف جميع الانتهاكات "الإسرائيلية" في سورية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على الأراضي السورية وتوغلاته في جنوب البلاد.

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الكيان الصهيوني سورية
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