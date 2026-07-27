أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ "المسار الوحيد المقبول، وما نريده أمس واليوم وغدًا، هو تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة"، مشددًا على أنه "لا يزال متمسكًا برفض أي تفاوض مباشر بين لبنان والعدو "الإسرائيلي"، وبالموقف الذي سبق أن عبّر عنه من اتفاق الإطار، والذي وصفه سابقًا بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار".

وفي تقييمه للمسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزاف عون، كرر الرئيس بري في حديث لصحيفة "الأخبار" أنه لا يبدي تفاؤلًا بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية، معتبرًا أن "ما يجري في سياق "المناطق التجريبية" يؤكد مخاوفنا".

وأوضح أن أي مواقف صدرت عنه، جرى تفسيرها على أنها تنطوي على مرونة أو إيجابية تجاه المسار التفاوضي القائم، مرتبطة حصرًا بأولوية تحقيق الهدف الأساسي الذي يطالب به منذ اليوم الأول، والمتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم. أما ما عدا ذلك، فلا يعني أي تبدل في موقفه المبدئي الرافض لتحويل هذه المرحلة إلى مدخل لتفاوض سياسي مباشر مع "إسرائيل" أو إلى مسار يتجاوز الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها مرارًا.

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