أكدت رئيسة الإدارة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي وشقيقة الزعيم كيم جونغ أون، كيم يو جونغ، أن القوات النووية لبلادها ستواصل مسيرة التحديث والتطوير بشكل مستمر ودون انقطاع، معتبرة أنها تمثل الضمانة الأساسية للدفاع عن سيادة البلاد.

وقالت كيم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن موقف بيونغ يانغ "ثابت وواضح"، مضيفة أن "قوات الردع النووي تشكل درعًا موثوقًا لسيادة الدولة وأفضل ضمانة للحماية، وستُحدَّث القدرة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية باستمرار دون أدنى انقطاع".

ورأت أن استمرار تطوير هذه القدرات يبقى ضرورة في ظل ما وصفته بالأزمة التي خلقتها القوى المُعادية في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في وقت سابق، أن قيادة البلاد اعتمدت قرارًا يقضي بالارتقاء بالقوات النووية وتطويرها من حيث الكم والنوع.



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