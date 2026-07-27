تتواصل أعمال العنف في الولايات المتحدة الأميركية، حيث قُتل شخصان وأُصيب أربعة آخرون على الأقل، بينهم طفل، جراء إطلاق نار وقع أمس في مدينة سياتل شمال غربي البلاد، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأفادت محطة "كومو" التلفزيونية المحلية بمقتل شخصين في الحادث الذي وقع بالقرب من برج "سبايس نيدل" الشهير، وهو برج مراقبة شُيّد خصيصًا لمعرض "إكسبو" العالمي عام 1962.

من جهتها، أشارت شرطة سياتل، التي من المقرر أن تعقد مؤتمرًا صحافيًا في وقت لاحق، إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء إطلاق النار.

وأعلنت رئيسة بلدية سياتل، كاتي ويلسون، إلقاء القبض على مشتبه بهما، وقالت في بيان: "أود أن أشكر عناصر شرطة سياتل الذين استجابوا للحادث وألقوا القبض على المشتبه بهما".

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي، سوزان غريغ، أن المركز عالج أربعة مصابين، هم طفل، وامرأة تبلغ من العمر 39 عامًا، ورجل يبلغ 23 عامًا، إضافة إلى امرأة أخرى مجهولة العمر نُقلت إلى غرفة العمليات.

وأضافت غريغ أن السلطات لم تؤكد بعد ما إذا كان هناك أكثر من مُطلق نار، مشيرة إلى أن الشرطة ستقدّم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.





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