يواصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة لليوم 291، إذ أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات "إسرائيلية" استهدفت مناطق مختلفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واغتال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤول جهاز الأمن الداخلي في وسط قطاع غزة، برفقة أحد مساعديه، بعدما استهدف السيارة التي كانا يستقلانها بثلاثة صواريخ قرب مفترق جميل وادي، شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، العقيد وائل اللداوي (44 عامًا)، والرائد رامز أبو زريق (49 عامًا)، إثر قصف "إسرائيلي" استهدف سيارتهما في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد فلسطيني برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وقصف جيش الاحتلال مبنى يضم جمعية الشابات المسلمات في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما ألحق دمارًا واسعًا في المنطقة.

ويواصل الجيش "الإسرائيلي" عمليته العسكرية شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، عبر نقل المكعبات الخرسانية الصفراء باتجاه الغرب، وتنفيذ عمليات تجريف وتدمير لممتلكات الفلسطينيين.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيرانها بكثافة باتجاه قوارب الصيادين قبالة شاطئ مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق واسعة في أنحاء القطاع.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1200 شهيد، إضافة إلى 3888 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 803 شهداء من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,326 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 173,997.



الكلمات المفتاحية