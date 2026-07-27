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فلسطين

وزارة الصحة في قطاع غزة: المستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية
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فلسطين

وزارة الصحة في قطاع غزة: المستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية

2026-07-27 11:23
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين بـ 27 تموز 2026، تسجيل مؤشرات تشغيل قياسية في المستشفيات والمراكز الطبية خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن المنظومة الصحية تواصل العمل بأقصى طاقتها التشغيلية، رغم تجاوز قدرتها الاستيعابية، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أقسام الطوارئ استقبلت 997,844 مراجعًا، فيما سجلت العيادات الخارجية 826,060 زيارة، إلى جانب إدخال 111,378 حالة إلى أسرة المستشفيات خلال الفترة ذاتها.

وأجرت الطواقم الطبية 57,112 عملية جراحية معقدة وطارئة، إضافة إلى تنفيذ 760 عملية قسطرة قلبية منقذة للحياة، كما وفرت وصرفت 32,186 وحدة دم لتغطية احتياجات العمليات الطارئة وحالات النزيف.

ونفذت الكوادر الطبية 47,629 جلسة غسيل كلوي لصالح 3,912 مرضى بالفشل الكلوي، فيما استقبلت العيادات النفسية 45,000 مراجع، وأجرت 73,000 جلسة علاج طبيعي ضمن خدمات إعادة التأهيل.

وتتواصل التحذيرات الطبية والتصريحات الأممية بشأن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل خروج 26 من أصل 38 مستشفى عن الخدمة، وتجاوز العجز في الأدوية الأساسية 50%، ونقص المستهلكات الطبية بنسبة 70%، ووصول عجز الفحوص المخبرية إلى أكثر من 87%، الأمر الذي يهدد حياة آلاف المرضى.


 

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