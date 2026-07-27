شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين بـ 27 تموز 2026، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددًا من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل، بالتزامن مع استمرار التشديدات العسكرية في مختلف المحافظات.

واقتحمت قوات الاحتلال في رام الله والبيرة عددًا من البلدات والقرى، ونفذت عمليات تفتيش لمنازل المواطنين، كما كثفت انتشار آلياتها العسكرية وأقامت حواجز على مداخل المدن والبلدات.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق في نابلس، ونفذت مداهمات للمنازل، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة وعدد من القرى.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في جنين، ونفذت عمليات اعتقال عقب مداهمة منازل المواطنين، وسط تحركات عسكرية واسعة داخل المحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين في الخليل، بعد مداهمة منازلهم في بلدات جنوب وغرب المحافظة وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وامتدت حملة الاقتحامات إلى محافظتي بيت لحم وطولكرم، حيث نفذت قوات الاحتلال مداهمات لعدة أحياء وبلدات، واعتقلت عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، عقب اقتحام منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا من بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة، بعد اقتحام البلدة.

وتتواصل حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تصعيد ميداني مستمر وتشديد القيود العسكرية المفروضة على حركة المواطنين.

وفي السياق، فقدت سيدة فلسطينية حامل من بلدة قريوت جنوب نابلس، جنينها بعد أن عرقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" وصولها إلى المستشفى عبر حاجز عورتا العسكري جنوبي المدينة.

وأوضح الناشط وضابط الإسعاف بشار القريوتي، الذي كان برفقة السيدة، أن قوات الاحتلال رفضت السماح لمركبة الإسعاف بالمرور بعد إغلاق بوابات الحاجز، واحتجزت الطاقم، كما أخضعت السيدة، وهي في شهرها السادس من الحمل، للتفتيش رغم معاناتها من نزيف حاد.

وأضاف القريوتي أن جنود الاحتلال أجبروا طاقم الإسعاف على إطفاء محرك المركبة، ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية المساندة داخلها، مشيرًا إلى أن الاحتجاز استمر لأكثر من نصف ساعة قبل السماح للمركبة بالعبور.

وأكد القريوتي أن السيدة وصلت إلى المستشفى، إلا أنها فقدت جنينها، فيما تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياتها.



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