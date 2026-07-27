كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي كاتبة أميركية: علاقة واشنطن بـ"إسرائيل" تحولت إلى التزام غير مشروط

فلسطين

تصعيد للاحتلال في الضفة: اقتحامات واعتقالات وسيدة فلسطينية تفقد جنينها بسبب الحواجز
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

تصعيد للاحتلال في الضفة: اقتحامات واعتقالات وسيدة فلسطينية تفقد جنينها بسبب الحواجز

2026-07-27 11:59
102

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين بـ 27 تموز 2026، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددًا من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل، بالتزامن مع استمرار التشديدات العسكرية في مختلف المحافظات.

واقتحمت قوات الاحتلال في رام الله والبيرة عددًا من البلدات والقرى، ونفذت عمليات تفتيش لمنازل المواطنين، كما كثفت انتشار آلياتها العسكرية وأقامت حواجز على مداخل المدن والبلدات.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق في نابلس، ونفذت مداهمات للمنازل، بالتزامن مع تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة وعدد من القرى.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في جنين، ونفذت عمليات اعتقال عقب مداهمة منازل المواطنين، وسط تحركات عسكرية واسعة داخل المحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين في الخليل، بعد مداهمة منازلهم في بلدات جنوب وغرب المحافظة وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وامتدت حملة الاقتحامات إلى محافظتي بيت لحم وطولكرم، حيث نفذت قوات الاحتلال مداهمات لعدة أحياء وبلدات، واعتقلت عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، عقب اقتحام منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا من بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة، بعد اقتحام البلدة.

وتتواصل حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تصعيد ميداني مستمر وتشديد القيود العسكرية المفروضة على حركة المواطنين.

وفي السياق، فقدت سيدة فلسطينية حامل من بلدة قريوت جنوب نابلس، جنينها بعد أن عرقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" وصولها إلى المستشفى عبر حاجز عورتا العسكري جنوبي المدينة.

وأوضح الناشط وضابط الإسعاف بشار القريوتي، الذي كان برفقة السيدة، أن قوات الاحتلال رفضت السماح لمركبة الإسعاف بالمرور بعد إغلاق بوابات الحاجز، واحتجزت الطاقم، كما أخضعت السيدة، وهي في شهرها السادس من الحمل، للتفتيش رغم معاناتها من نزيف حاد.

وأضاف القريوتي أن جنود الاحتلال أجبروا طاقم الإسعاف على إطفاء محرك المركبة، ما أدى إلى توقف الأجهزة الطبية المساندة داخلها، مشيرًا إلى أن الاحتجاز استمر لأكثر من نصف ساعة قبل السماح للمركبة بالعبور.

وأكد القريوتي أن السيدة وصلت إلى المستشفى، إلا أنها فقدت جنينها، فيما تمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياتها.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة القدس المحتلة الضفة الغربية الخليل رام الله نابلس جنين
إقرأ المزيد
المزيد
تصعيد للاحتلال في الضفة: اقتحامات واعتقالات وسيدة فلسطينية تفقد جنينها بسبب الحواجز
تصعيد للاحتلال في الضفة: اقتحامات واعتقالات وسيدة فلسطينية تفقد جنينها بسبب الحواجز
فلسطين منذ ساعتين
وزارة الصحة في قطاع غزة: المستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية
وزارة الصحة في قطاع غزة: المستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية
فلسطين منذ ساعتين
خرق مستمر لوقف إطلاق النار في غزة: الاحتلال يواصل تجريف الأراضي وعمليات التوسع
خرق مستمر لوقف إطلاق النار في غزة: الاحتلال يواصل تجريف الأراضي وعمليات التوسع
فلسطين منذ 3 ساعات
حماس: إحراق مسجدين في نابلس وطولكرم جريمة فاشية ممنهجة تستهدف المقدسات الإسلامية
حماس: إحراق مسجدين في نابلس وطولكرم جريمة فاشية ممنهجة تستهدف المقدسات الإسلامية
فلسطين منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
تصعيد للاحتلال في الضفة: اقتحامات واعتقالات وسيدة فلسطينية تفقد جنينها بسبب الحواجز
تصعيد للاحتلال في الضفة: اقتحامات واعتقالات وسيدة فلسطينية تفقد جنينها بسبب الحواجز
فلسطين منذ ساعتين
وزارة الصحة في قطاع غزة: المستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية
وزارة الصحة في قطاع غزة: المستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية
فلسطين منذ ساعتين
خرق مستمر لوقف إطلاق النار في غزة: الاحتلال يواصل تجريف الأراضي وعمليات التوسع
خرق مستمر لوقف إطلاق النار في غزة: الاحتلال يواصل تجريف الأراضي وعمليات التوسع
فلسطين منذ 3 ساعات
حماس: إحراق مسجدين في نابلس وطولكرم جريمة فاشية ممنهجة تستهدف المقدسات الإسلامية
حماس: إحراق مسجدين في نابلس وطولكرم جريمة فاشية ممنهجة تستهدف المقدسات الإسلامية
فلسطين منذ 22 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة