أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي إلى أن السلطة التنفيذية في لبنان تغطي العدو وتزور الحقائق، مؤكدًا أن المسؤولين أطلقوا سلسلة شروط ووعود قبل الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، من بينها الانسحاب والسماح بإعادة الإعمار، إلا أنهم ذهبوا ولم يحققوا شرطًا واحدًا ولا بندًا واحدًا مما أطلقوه وألزموا به أنفسهم.

وأكد الموسوي، خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله للشهداء حسن حسين، وحسن محمد، وفضل علي شكر في بلدة النبي شيت بحضور حشد من فعاليات المنطقة، أن الحديث عن انسحاب من مناطق تجريبية في الجنوب هو ضحك على العقول وعلى النفس، لافتًا إلى أن أصغر مواطن في لبنان يعلم تمامًا حقيقة هذا التزوير.

وانتقد الموسوي أداء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية، متسائلًا عن جدوى رفع العلم في منطقة يُفترض أنها محررة دون تحقيق أي من الوعود المقطوعة، وختم بالقول: "نحن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم.. لكنهم خاضوا المفاوضات وأنهوها دون تحقيق أي شرط، وهم يمارسون الكذب بصريح العبارة".



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