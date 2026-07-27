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الحشد الشعبي في العراق: جهوزية أمنية وخدمية عالية لتأمين زيارة الأربعين
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الحشد الشعبي في العراق: جهوزية أمنية وخدمية عالية لتأمين زيارة الأربعين

2026-07-27 13:40
الحمداني يؤكد جاهزية قطعات الحشد الشعبي ويشيد بالتنسيق الأمني والخدمي لإنجاح زيارة الأربعين
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أكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، اكتمال الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، مشيرًا إلى أن جميع قطعات الحشد الشعبي تتمتع بجهوزية عالية لتنفيذ المهام الأمنية والخدمية الموكلة إليها ضمن الخطة المعدة للزيارة.

وأوضح الحمداني أن قيادة عمليات الفرات الأوسط تواصل تنسيقها مع الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة ومحافظات الفرات الأوسط، إلى جانب مختلف الأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ الخطة بانسيابية وتوفير أفضل الظروف الأمنية والخدمية للزائرين.

وأضاف أن قطعات الحشد الشعبي باشرت منذ وقت مبكر بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية، شملت تمشيط المناطق الصحراوية والمناطق المحيطة بمدينة كربلاء المقدسة، فضلًا عن تنفيذ عمليات مسح وتفتيش في صحراء النجف الأشرف، بهدف تعزيز الأمن وقطع الطريق أمام أي تهديدات محتملة.

وأشار الحمداني إلى أن الخطة الأمنية تعتمد على وسائل وتقنيات حديثة، من بينها الطائرات المسيّرة والكاميرات الحرارية إلى جانب الانتشار الواسع للقطعات على محاور سير الزائرين بما يضمن حماية ملايين الوافدين إلى كربلاء المقدسة وإنجاح مراسم الزيارة الأربعينية.

الكلمات المفتاحية
الحشد الشعبي الزيارة الأربعينية كربلاء
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