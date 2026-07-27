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لبنان

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لبنان

السيد شكر: "إسرائيل" ركعت على أعتاب الجنوب

2026-07-27 13:43
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أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر أن الإيمان الحقيقي والثبات وتحمل المسؤولية في مختلف مجالات الحياة هو الذي يؤسس لمقاومة الظلم والطغيان، مهما اختلفت موازين القوى.

جاء كلام شكر خلال حفل تأبيني في حسينية بلدة عين كفرزبد، حيث أشار إلى أن المقاومة قدمت قادتها وأبناءها وكل ما تملك من أجل عزة وكرامة لبنان، مؤكدًا أن هذه التضحيات هي التي حفظت لبنان، وأن المقاومة ستواصل نهجها ولن تتخلى عن مبادئها.

ولفت إلى أن "إسرائيل" ركعت على أعتاب الجنوب، وأميركا و"إسرائيل" ركعتا على حدود إيران، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى العقيدة والإيمان في الجمهورية الإسلامية.

وشدد على أن الضغوط والمؤامرات، سواء من السلطة أو غيرها، لن تنجح في كسر المقاومة أو إذلالها.

وأكد شكر أن من يريد التفاوض مع "إسرائيل" يجب أن يمتلك عناصر القوة، وفي مقدمها السلاح والصواريخ، مشيرًا إلى أن من يتفاوض مع "إسرائيل" وهي تقصف لبنان لا يمثل المقاومة.

ورفض أي حديث عن اتفاق سلام مع "إسرائيل"، قائلًا إن من يظن أن لبنان سيوقع اتفاق سلام مع الصهاينة فهو واهم.

وختم مؤكدًا أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى زوال، وأن اللبنانيين بمختلف طوائفهم هم أصحاب هذا البلد، ولا يستطيع أحد إلغاء الآخر، مجددًا التأكيد على التمسك بقوة لبنان ومقاومته والحفاظ عليهما مهما بلغت التضحيات.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية السيد فيصل شكر جنوب لبنان
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