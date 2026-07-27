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لبنان

حزب الله وأهالي بلدة الخضر شيّعوا الشهيد حسن غزوان الأشعل بموكب مهيب
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لبنان

حزب الله وأهالي بلدة الخضر شيّعوا الشهيد حسن غزوان الأشعل بموكب مهيب

2026-07-27 13:50
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة الخضر والجوار الشهيد المجاهد حسن غزوان الأشعل الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه، في موكبٍ مهيب انطلق من أمام حسينية البلدة، حيث استُقبل النعش الطاهر بنثر الورود والأرز.

وبعد مراسم تأدية قسم العهد والوفاء، جرت الصلاة على الجثمان الطاهر في ساحة الحسينية، وسط حضور حشد كبير من الأهالي، ووري بعدها الشهيد في الثرى في روضة شهداء البلدة إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية البقاع
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