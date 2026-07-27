شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة الخضر والجوار الشهيد المجاهد حسن غزوان الأشعل الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه، في موكبٍ مهيب انطلق من أمام حسينية البلدة، حيث استُقبل النعش الطاهر بنثر الورود والأرز.

وبعد مراسم تأدية قسم العهد والوفاء، جرت الصلاة على الجثمان الطاهر في ساحة الحسينية، وسط حضور حشد كبير من الأهالي، ووري بعدها الشهيد في الثرى في روضة شهداء البلدة إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

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