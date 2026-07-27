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عين على العدو

ملك البحرين يتصل برئيس الكيان الغاصب وبحثٌ في تعزيز التعاون
عين على العدو

ملك البحرين يتصل برئيس الكيان الغاصب وبحثٌ في تعزيز التعاون

2026-07-27 15:28
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أجرى رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ أمس اتصالًا هاتفيًا مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. 

وكالة الأنباء البحرينية نشرت الخبر وقالت فيه إن الجانبيْن بحثا التطورات الإقليمية، والعلاقات الثنائية، وأهمية اتفاقيات "أبراهام" التطبيعية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

بدورها، ذكرت قناة "إسرائيل نيوز 24" أن هرتسوغ أكد لاحقًا أن المحادثة ركزت على السلام ومواصلة التعاون بين الجانبيْن في إطار اتفاقيات أبراهام.

كذلك أفادت بأن الجانبين بحثا تعزيز الصداقة والعلاقات المتنامية بين "إسرائيل" والبحرين، إضافة الى أهمية اتفاقيات "أبراهام" التطبيعية، بقيادة الولايات المتحدة، في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أشار إلى أنهما ناقشا التطورات الأخيرة وأهمية التعاون والحوار بين دول المنطقة.

وقال هرتسوغ إن الجانبين ناقشا "السلام بين "دولتين" صغيرتين وشجاعتين تواجهان الإرهاب والكراهية"، مضيفًا إن "إسرائيل" والبحرين تتطلّعان إلى تعزيز اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً لشعوب الشرق الأوسط. 

وأردف "البحرين شريكة مهمة في رسم مستقبل الشرق الأوسط. وقد هنأتُ الملك على قيادته الشجاعة وعلى رؤيته، وأعربت عن تقديري لإسهامه في تعميق السلام والاستقرار والتعاون بيننا".

وأشار هرتسوغ إلى أن ملك البحرين هو من بادر إلى طلب إجراء الاتصال، كما طلب الإعلان عنه، لافتًا إلى أن الطرفين اختتما المحادثة بتمنيات النجاح لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 

الكلمات المفتاحية
البحرين الكيان الصهيوني التطبيع
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