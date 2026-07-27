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فلسطين

اقتحامات وهدم وإغلاقات.. تصعيد ميداني لقوات الاحتلال في القدس
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فلسطين

اقتحامات وهدم وإغلاقات.. تصعيد ميداني لقوات الاحتلال في القدس

2026-07-27 15:56
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صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها في مدينة القدس المحتلة وضواحيها خلال الساعات الماضية، حيث نفذت عمليات هدم واقتحامات وإغلاقات في عدة أحياء وبلدات، تزامنًا مع اقتحامات واسعة للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وباشرت طواقم بلدية الاحتلال هدم منزل المقدسي محمود قويدر في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. 

وفجرت قوات الاحتلال باب منزل المقدسي خالد الزير عقب اقتحامه في حي العباسية بسلوان فجرًا.

وفي جبل المكبر، هدمت عائلة الريماوي منازلها الثلاثة قسرًا بقرار من بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص، حيث تؤوي المنازل نحو 10 أفراد. 

وهدمت كذلك، جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر أغنام في تجمع عرب الكعابنة قرب بلدة بيت حنينا شمال غرب القدس المحتلة.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وأغلقت شارع رام الله - القدس وشارعًا آخر، وأطلقت قنابل الغاز خلال الاقتحام المستمر. واقتحمت المعهد التقني في قلنديا واعتلى جنودها سطح مبنى اللجنة الشعبية في المخيم، واحتجزت المعلمين والإداريين والعاملين داخل إحدى قاعات المعهد.

وشملت الاقتحامات بلدات العيزرية والعيساوية ومنطقة عالميت في بلدة عناتا شمال شرق القدس، كما أغلقت قوات الاحتلال طريقًا باتجاه بلدة الرام شمال القدس صباح اليوم، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين.

وفي المسجد الأقصى المبارك، اقتحم 134 مستوطنًا باحاته بحماية شرطة الاحتلال، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وتأتي هذه الاعتداءات المتصاعدة في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى تهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية، عبر تكثيف عمليات الهدم والإغلاق والاقتحامات اليومية في الأحياء والبلدات المقدسية.

ويهدف الاحتلال كذلك، إلى تضييق الخناق على المقدسيين وفرض واقع جديد يسهل تهجيرهم القسري منازلهم وأراضيهم، في محاولة لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة المقدسة لصالح مشاريع الاستيطان.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة القدس المحتلة جيش الاحتلال الاسرائيلي
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