كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي "يديعوت أحرونوت": طائرة نتنياهو أقلعت إلى واشنطن من قاعدة "نيفاتيم" بسرية تامة 

عين على العدو

خبير صهيوني:
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

خبير صهيوني: "إسرائيل" لا تستطيع الصمود أمام إيران وفقدت استقلالية قرارها أمام واشنطن

2026-07-27 16:01
67

نقلت "مراسلة الشمال" في صحيفة "معاريف" باتيا غلعادي عن "البروفيسور" أمتسيا برعام، الخبير في الإستراتيجية وشؤون الشرق الأوسط في جامعة "حيفا"، قوله إن "إسرائيل" تواجه اليوم تحديات معقدة لا تقل أهمية عن القتال نفسه.

وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف"، انتقد برعام، ما وصفه بالاعتماد المتزايد على الولايات المتحدة،  محذرًا من جولات متكررة مع إيران، داعيًا الحكومة إلى استغلال الفرص السياسية في لبنان وسورية، وفق تعبيره.

وبحسب برعام، فإن التغيير الأكبر الذي نشأ نتيجة الحرب هو، من وجهة نظره، مستوى اعتماد "إسرائيل" على الولايات المتحدة، قائلًا: "برأيي، كل النشاط الذي نقوم به ضد إيران تحدده اليوم الولايات المتحدة. كنا دائمًا معتمدين على القوة العظمى الأميركية بدرجة معينة، لكننا لم نصل أبدًا إلى اعتماد شبه كامل كما هو اليوم. كانت لدينا درجة معينة من استقلالية العمل، وقد سُلبت منا هذه الاستقلالية. هذا هو الواقع الإستراتيجي الذي نحن موجودون فيه". 

وتابع: "في الوضع الحالي هناك خطر بأن تفرض الولايات المتحدة علينا سياسة قد تكون ملائمة للمصلحة الأميركية، لكنها تتعارض مع مصلحة "إسرائيل"".

وشدد على أن "إسرائيل" غير مبنية لمواجهة مستمرة مع إيران، موضحًا: ""إسرائيل" غير مبنية لتبادل الضربات مع إيران كل بضعة أشهر، لا الاقتصاد، ولا المجتمع "الإسرائيلي"، ولا حتى سلاح الجو". 

وختم بالقول: "أما في الساحة الدولية فالصورة صعبة، فـ "إسرائيل" موجودة اليوم في وضع سياسي أصعب. جزء كبير من العالم أصبح أكثر تحفظًا تجاهنا، وحتى في الولايات المتحدة نرى تغيرًا غير جيد في الرأي العام".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
"يديعوت أحرونوت": طائرة نتنياهو أقلعت إلى واشنطن من قاعدة "نيفاتيم" بسرية تامة 
عين على العدو منذ 50 دقيقة
خبير صهيوني:
خبير صهيوني: "إسرائيل" لا تستطيع الصمود أمام إيران وفقدت استقلالية قرارها أمام واشنطن
عين على العدو منذ 54 دقيقة
العدو لا يصدّق تبريرات ترامب: هذه حقيقة إلغاء هجومه على إيران
العدو لا يصدّق تبريرات ترامب: هذه حقيقة إلغاء هجومه على إيران
عين على العدو منذ 56 دقيقة
ملك البحرين يتصل برئيس الكيان الغاصب وبحثٌ في تعزيز التعاون
ملك البحرين يتصل برئيس الكيان الغاصب وبحثٌ في تعزيز التعاون
عين على العدو منذ ساعة
مقالات مرتبطة
عزل كريم خان.. العدالة الدولية تحت مِقصلة ترامب ونتنياهو
عزل كريم خان.. العدالة الدولية تحت مِقصلة ترامب ونتنياهو
خاص العهد منذ 8 دقائق
خبير صهيوني:
خبير صهيوني: "إسرائيل" لا تستطيع الصمود أمام إيران وفقدت استقلالية قرارها أمام واشنطن
عين على العدو منذ 54 دقيقة
العدو لا يصدّق تبريرات ترامب: هذه حقيقة إلغاء هجومه على إيران
العدو لا يصدّق تبريرات ترامب: هذه حقيقة إلغاء هجومه على إيران
عين على العدو منذ 56 دقيقة
ملك البحرين يتصل برئيس الكيان الغاصب وبحثٌ في تعزيز التعاون
ملك البحرين يتصل برئيس الكيان الغاصب وبحثٌ في تعزيز التعاون
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة