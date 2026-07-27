نقلت "مراسلة الشمال" في صحيفة "معاريف" باتيا غلعادي عن "البروفيسور" أمتسيا برعام، الخبير في الإستراتيجية وشؤون الشرق الأوسط في جامعة "حيفا"، قوله إن "إسرائيل" تواجه اليوم تحديات معقدة لا تقل أهمية عن القتال نفسه.

وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف"، انتقد برعام، ما وصفه بالاعتماد المتزايد على الولايات المتحدة، محذرًا من جولات متكررة مع إيران، داعيًا الحكومة إلى استغلال الفرص السياسية في لبنان وسورية، وفق تعبيره.

وبحسب برعام، فإن التغيير الأكبر الذي نشأ نتيجة الحرب هو، من وجهة نظره، مستوى اعتماد "إسرائيل" على الولايات المتحدة، قائلًا: "برأيي، كل النشاط الذي نقوم به ضد إيران تحدده اليوم الولايات المتحدة. كنا دائمًا معتمدين على القوة العظمى الأميركية بدرجة معينة، لكننا لم نصل أبدًا إلى اعتماد شبه كامل كما هو اليوم. كانت لدينا درجة معينة من استقلالية العمل، وقد سُلبت منا هذه الاستقلالية. هذا هو الواقع الإستراتيجي الذي نحن موجودون فيه".

وتابع: "في الوضع الحالي هناك خطر بأن تفرض الولايات المتحدة علينا سياسة قد تكون ملائمة للمصلحة الأميركية، لكنها تتعارض مع مصلحة "إسرائيل"".

وشدد على أن "إسرائيل" غير مبنية لمواجهة مستمرة مع إيران، موضحًا: ""إسرائيل" غير مبنية لتبادل الضربات مع إيران كل بضعة أشهر، لا الاقتصاد، ولا المجتمع "الإسرائيلي"، ولا حتى سلاح الجو".

وختم بالقول: "أما في الساحة الدولية فالصورة صعبة، فـ "إسرائيل" موجودة اليوم في وضع سياسي أصعب. جزء كبير من العالم أصبح أكثر تحفظًا تجاهنا، وحتى في الولايات المتحدة نرى تغيرًا غير جيد في الرأي العام".

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