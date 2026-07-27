أقلعت طائرة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ظهر اليوم الاثنين بـ 27 تموز 2026 إلى واشنطن، استعدادًا للقاء المقرر غدًا مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في البيت الأبيض، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالمعركة مع إيران، بحسب موقع "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو نشر بيانًا من باب الطائرة بعد ساعة ونصف من إقلاعها، جاء فيه أنه سيبحث مع ترامب أولًا وقبل كل شيء الملف الإيراني، ووصف التوقيت بأنه "أوقات معقدة".

وكانت الطائرة قد أقلعت وسط غطاء استثنائي من السرية فرضه مكتب رئيس الوزراء على تفاصيل الرحلة، على ما تورد الصحيفة، وبشكل غير مسبوق، لم يعلن المكتب مسبقًا عن موعد الإقلاع من "إسرائيل" أو موعد الهبوط المتوقع في الولايات المتحدة، ولم يوضح كذلك مكان الإقلاع. ووفقًا للخطة الأصلية، كان من المفترض أن يقلع نتنياهو في ساعات الصباح ويصل إلى واشنطن ليلًا.

وتابعت: "أظهرت مواقع تتبع الطائرات أن طائرة "جناح صهيون" كانت في الجو عند الساعة 13:00. وقد أقلعت من قاعدة "نيفاتيم"، ولم تتوقف في مطار "بن غوريون" الذي يقلع منه نتنياهو عادة. وقبل إقلاع "جناح صهيون"، طُلب من موظفي مكتب رئيس الوزراء التصرف بسرية، إذ وُجهوا إلى الوصول في وقت مبكر، وطُلب منهم عدم ذكر مواعيد الإقلاع والهبوط. كما أن بعضهم لم يكن متاحًا".

ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن يلتقي نتنياهو غدًا الساعة 18:00 بترامب في البيت الأبيض. وينتظر مكتب رئيس الوزراء قرار الإدارة الأميركية بشأن ضم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى اللقاء، أو عقد اجتماعات منفصلة معهما".

وبحسب الصحيفة، ينوي نتنياهو عرض معلومات استخباراتية محدثة على ترامب بشأن محاولات إيران إعادة تأهيل برنامجها النووي ومنظومة الصواريخ الباليستية التابعة لها، وإخفاء قدرات إستراتيجية في أعماق الأرض. ومع ذلك، يسعى رئيس الوزراء إلى تجنب الانطباع بأنه يصل إلى واشنطن لدفع ترامب نحو حرب أخرى. وإلى جانب القضية الإيرانية، من المتوقع أن يناقش الطرفان أيضًا الحرب في قطاع غزة، والتطورات المتعلقة بالسعودية وسورية ولبنان وتركيا.

الكلمات المفتاحية