أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف نقاط حساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرقي السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان عسكري مقتضب تلاه المتحدث الرسمي باسمها العميد الركن يحيى سريع اليوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026: "تم بحمد الله استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المُسيّرة".

وأوضح العميد سريع أن هذا أن الاستهداف يأتي "ردًا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية".

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