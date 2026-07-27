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لبنان

استمرار الاعتداءات الصهيونية جنوبًا: قصف مدفعي وتفجيرات وإحراق منازل وإلقاء قنابل
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لبنان

استمرار الاعتداءات الصهيونية جنوبًا: قصف مدفعي وتفجيرات وإحراق منازل وإلقاء قنابل

2026-07-27 17:20
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واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على الجنوب، الاثنين 27 تموز/يوليو 2026، حيث قصفت مدفعية العدو أطراف بلدة شبعا ومنطقة علي الطاهر، وقصفت أطراف بلدتَيْ طلوسة ومركبا مما أسفر عن اندلاع النيران في المنطقة المستهدفة.

وألقت محلّقات معادية مواد متفجّرة على منطقة حرش علي الطاهر، فيما ألقت محلّقات أخرى قنابل صوتية عدّة على بلدة المنصوري.

في غضون ذلك، نفّذ جيش العدو تفجيرًا في المنطقة الواقعة بين بلدتَيْ مجدل زون والمنصوري بالتزامن مع إطلاقه رشقات نارية على مجدل زون، ونفّذ العدو تفجيرات في المنطقة الواقعة بين بلدتَيْ الطيري وحداثا، في حين أحرق جنود العدو عددًا من المنازل في بلدة بيت ياحون، وأحرقوا منازل أخرى عند أطراف مجدل زون المتصلة بالمنصوري.

في سياق متصل، اخترق الطيران المُسيَّر المعادي الأجواء اللبنانية محلّقًا فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية على مستوًى منخفض.

الكلمات المفتاحية
العدو الصهيوني جنوب لبنان الاعتداءات الصهيونية
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استمرار الاعتداءات الصهيونية جنوبًا: قصف مدفعي وتفجيرات وإحراق منازل وإلقاء قنابل
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