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بوتين: الزوارق السريعة الإيرانية أدت دورًا فعالًا في الاشتباك مع أميركا
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بوتين: الزوارق السريعة الإيرانية أدت دورًا فعالًا في الاشتباك مع أميركا

2026-07-27 18:32
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رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الزوارق السريعة التي تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية في الحرب مع الولايات المتحدة الأميركية "أظهرت أداءً فعالاً للغاية خلال الاشتباك".

وقال بوتين خلال لقائه بقادة وعسكريي الأسطول البحري الروسي: "إن إيران استخدمت بنجاح ما يُعرف بـ«أسطول البعوض» (الزوارق الصغيرة والسريعة) خلال الاشتباك العسكري مع أميركا، وأن هذه القوات أظهرت أداءً فعالًا للغاية".

وأوضح بوتين، أن مصطلح «أسطول البعوض» ليس جديدًا وهو معروف منذ زمن، وقال: "لقد لاحظتم ما يحدث الآن في صراع "الشرق الأوسط" (غرب آسيا)، وفي أثناء الحرب بين أميركا وإيران. لقد أثبت أسطول البعوض فعاليته بشكل كبير، والقوات البحرية الإيرانية تستخدمه بنجاح".

وشدد الرئيس الروسي على أنه، "بالنظر إلى طبيعة تنفيذ العمليات العسكرية الدقيقة في مختلف المسطحات المائية، فإن تطوير مثل هذه القوات يعد ضروريًا أيضًا للأسطول البحري الروسي".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية قد ذكرت سابقًا أن طهران تستخدم للسيطرة على مضيق هرمز أسطولاً يضم مئات الزوارق الصغيرة والسريعة. لافتة إلى أن هذه الزوارق تتمتع بقدرة عالية على التخفي على طول السواحل الجنوبية لإيران، ويمكن نشرها بسرعة، ومعظم هذه الزوارق مزودة بأسلحة خفيفة وحتى صواريخ قصيرة المدى، وتتحرك عادةً في مجموعات لإرهاق السفن الأبطأ.

بوتين يدعو إلى الرد الحازم على محاولات احتجاز السفن التجارية الروسية
في سياق آخر شدد الرئيس الروسي على ضرورة الرد على محاولات احتجاز السفن التجارية الروسية، وقال: إنه "في حال حدوث أي محاولة لاحتجاز سفن تجارية روسية، يجب التعامل معها بدقة وحزم، تمامًا كما يجب مواجهة القرصنة والقراصنة".

أضاف بوتين: "تحدث قائد أسطول المحيط الهادئ عن محاولات الأشرار للضغط على أسطولنا البحري، بما في ذلك الأسطول التجاري. أود أن ألفت انتباهكم إلى أنه في مثل هذه الحالات، يجب بالطبع التصرف بدقة وفي إطار قانون البحار الدولي، ولكن بحزم تام، تمامًا كما يجب مكافحة القرصنة والقراصنة".

كما ذكّر بوتين بأنه لا توجد دولة في العالم تمتلك أسطولًا لكاسحات الجليد مثل روسيا. وأوضح أن "روسيا تواصل بناء أكبر مجموعة من كاسحات الجليد النووية في التاريخ، والتي ستتيح الملاحة على مدار العام في طريق البحر الشمالي وممر النقل العابر للقطب".

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روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران فلاديمير بوتين الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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