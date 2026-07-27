كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي نقلًا عن مصادر وصفها بـ"مطلعة" عن أن قائد قوات "سنتكوم" الإرهابية (القيادة المركزية الأميركية) الجنرال براد كوبر، أوصى البيت الأبيض بوقف الهجمات على جنوب إيران، مؤكدًا أنها غير مجدية.

وأوضحت المصادر التي لم يكشف موقع "أكسيوس" عن هويتها، أن توصية كوبر، إلى جانب آراء مسؤولين آخرين في البيت الأبيض، أثّرت في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بوقف الهجمات على إيران.

وقال الموقع الأميركي في تقرير له اليوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026: "هذا اعتراف من المستشارين العسكريين والمدنيين لترامب بأن هناك حدودًا لما يمكن تحقيقها عبر العمل العسكري، وخصوصًا الغارات الجوية".

وأضاف "أكسيوس": "جاء قرار ترامب هذا بعد اجتماع مع كبار مستشاريه والمسؤولين العسكريين الذين قدّموا له خطة هجوم جديدة لذلك اليوم".

وأوضحت مصادر الموقع أنه "في الأيام التي سبقت هذا الاجتماع، كان ترامب يميل إلى العودة إلى الحرب الشاملة ضد إيران، لكن تفكيره بدأ يتغير منذ مساء الخميس".

وتابع "أكسيوس" في تقريره: "قال قائد "سنتكوم" لترامب، إن الخطوة المحتملة التالية هي استئناف العمليات القتالية الكبرى لإكمال استهداف 20% من الأهداف التي حددها الجيش الأميركي خلال حرب الـ 40 يومًا ولكن لم يتم قصفها بعد". إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن ضرب الـ 20% المتبقية من الأهداف "ليس له أي فائدة عسكرية".

وبحسب مصادر "أكسيوس"، شدد كوبر على أنه "في غياب قرار بالعودة إلى حرب شاملة مع إيران، فإن استمرار القصف على غرار الأسبوعين الماضيين لن يجدي نفعًا".

وأشار الموقع إلى أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" رفض طلبه التعليق على هذا التقرير.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال جون دانيال كاين، حذّر بدوره وبشكل خاص كلًا من ترامب ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث من أن نقص الذخائر الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي في غرب آسيا، قد أضعف القدرة على حماية القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة.

الكلمات المفتاحية