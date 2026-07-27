انتقد رئيس السلطة القضائية في إيران، حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي، الدعم المطلق الذي يقدمه بعض القادة الإقليميين للولايات المتحدة الأميركية، محذرًا كلّ من يراهن على أميركا ويغتر بوعود "الشيطان الأكبر"، بأنه لن يجني سوى الخسارة والهزيمة، ومؤكدًا بأن الحاكم الذي يضع أراضي بلاده تحت تصرف أميركا لترتكب منها جرائم حرب، سيكون مصيره الندامة.

وأكد محسني إيجئي خلال ترأسه اجتماعًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026 استمرار العداء الأميركي للشعب الإيراني؛ موضحًا أن العدو لن يتخلى عن نهجه هذا، بل يبتكر حِيلًا جديدة كلما اقترب من الفشل، داعيًا إلى اليقظة الدائمة تجاه مؤامراته.

وأضاف: "إن التمسك بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، والحفاظ على الوحدة الداخلية، والتعامل بين القوى والنخب، هو السبيل الأكيد لتحقيق الوعد الإلهي بالنصر على الأعداء".

وفي جانب من تصريحاته، تطرق محسني إيجئي إلى مقتضيات ظروف الحرب المفروضة الأخيرة، موضحًا أن هناك أحكامًا استثنائية قد تبيح إجراءات غير مسموح بها في الأوقات العادية، لكنه حذّر من تعميم هذه الاستثناءات على جميع الظروف؛ مؤكدًا أنه "لا ينبغي للمسؤول أن يطبق في زمن السلم ما هو جائز في زمن الحرب".

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