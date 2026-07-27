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فلسطين

وزارة الصحة في غزة: 3 شهداء و12 مصابًا في 24 ساعة وحصيلة العدوان 73,329 شهيدًا
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فلسطين

وزارة الصحة في غزة: 3 شهداء و12 مصابًا في 24 ساعة وحصيلة العدوان 73,329 شهيدًا

2026-07-27 20:05
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026، وصول ثلاثة شهداء و12 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن بين الشهداء الثلاثة الجدد، شهيدان وصلا إلى المستشفيات، فيما ارتقى الشهيد الثالث متأثرًا بإصابته السابقة.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

وبيّنت أن إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولغاية اليوم، ارتفع إلى 1,203 شهداء، إضافة إلى 3,900 إصابة، فيما تمكنت فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 803 شهداء من تحت ركام المباني والمنازل المدمرة.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,329 شهيدًا و174,009 إصابات.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة وزارة الصحة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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