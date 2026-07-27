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إيران

واشنطن تبلغت بدعوى قضائية رفعها الشعب الإيراني وعوائل الشهداء ضد أميركا
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إيران

واشنطن تبلغت بدعوى قضائية رفعها الشعب الإيراني وعوائل الشهداء ضد أميركا

2026-07-27 21:57
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أعلن رئيس المحاكم في محافظة طهران القاضي علي قاصي مهر أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة، عبر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن، بالدعوى القضائية التي رفعها الشعب الإيراني وعوائل الشهداء ضد أميركا، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة "للمطالبة بالتعويض المعنوي من قبل المواطنين".

وخلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قدم القاضي قاصي مهر تقريرًا عن آخر مستجدات القضايا المتعلقة بجرائم الكيان الصهيوني وأميركا ضد إيران، مشيرًا إلى أنه "في إطار تنفيذ المطالب والتوجيهات والتأكيدات الصادرة عن الإمام الشهيد، قائد الثورة الإسلامية، ورئيس السلطة القضائية، في ما يخص المتابعة القانونية لجرائم العدو الأميركي الصهيوني خلال الحربين المفروضتين الأخيرتين، قمنا بتشكيل دوائر خاصة في النيابة العامة والمحكمة لمتابعة هذا الملف".

وأوضح القاضي قاصي مهر أنه تم تسجيل أربع فئات من القضايا المتعلقة بالدعاوى القضائية المرتبطة بالحروب المفروضة الأخيرة، وقد تم البت في بعضها وهي في مرحلة صياغة الأحكام، مضيفًا: "الفئة الأولى من هذه القضايا تتعلق بـ"المطالبة بالتعويض المعنوي من قبل المواطنين"، حيث تقدّم حتى الآن أكثر من ثلاثمئة ألف وألفين (302000) من مواطنينا في مختلف أنحاء البلاد بدعاويهم، وقد تم تحديد موعد جلسة النظر في قضيتهم بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر القادم، كذلك تم إبلاغ الولايات المتحدة بالنسخة الثانية من هذه الدعوى عبر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن".

وتابع رئيس المحاكم في محافظة طهران: "الفئة الثانية ترتبط بدعاوى عوائل الشهداء والمصابين الكرام، وقد عُقدت أول جلسة للنظر في هذه القضايا بتاريخ 21 تموز/يوليو 2026 . كلك تم إبلاغ قادة أميركا بالنسخة الثانية من هذه الدعوى أيضًا".

وأضاف القاضي قاصي مهر: "أما الفئة الثالثة من القضايا، فترتبط بالدعاوى المرفوعة من المواطنين الذين تعرضوا لأضرار جسدية وخسائر مادية نتيجة الجرائم التي ارتكبها العدو الأميركي الصهيوني، ومن المقرر أن تُنظر هذه القضايا قريبًا".

وأكمل: "في ما يخص الفئة الرابعة من القضايا، فترتبط بالأشخاص والوزارات والمؤسسات والهيئات، حيث تُنظر قضايا هذا المجال في إطار 133 ملفًا قضائيًا".

هذا؛ وكان رئيس المحاكم في محافظة طهران قد أعلن في 3 أيار/مايو الماضي أنه قد تم تسجيل 300 ألف دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي ضد أميركا والكيان الصهيوني في المحكمة رقم 55 الخاصة للشؤون الدولية في طهران، مقدمة من أشخاص طبيعيين واعتباريين مختلفين.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران القضاء المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة
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