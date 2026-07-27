أكّد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا عارف، أنّ إيران منفتحة على الحوار والتفاعل، لكنها ستدافع عن نفسها بقوة ضد أي تهديد تتعرض له.

وأشار عارف في اجتماع لمجلس نواب وزارة الصناعة والمناجم والتجارة اليوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026، إلى أنّ العالم يتطلّع اليوم إلى أن تضطلع إيران في مرحلة ما بعد الحرب بدور أكبر، مشدّدًا على رؤية إيران القائمة على الحوار والدبلوماسية، ومؤكدًا أننا "نؤمن بالحوار وندافع عن مصالحنا الوطنية من خلال التفاوض".

وأعرب عارف عن تقديره لأداء الوزارة خلال الحربين المفروضتين الثانية والثالثة، ولجهود إعادة إعمار المراكز الصناعية المتضررة، قائلًا: "استهدف العدو الصناعات الوطنية في حرب رمضان، ولكن عملية إعادة الإعمار تمت بسرعة وكفاءة عاليتين".

وأشار إلى أن الحروب الأخيرة كانت حروبًا تكنولوجية، وقال: "لقد دخل العدو إلى ساحة المعركة مستخدمًا أحدث التقنيات، لكن علماء البلاد الشباب والخبراء حالوا دون تحقيق أهدافه، كما تم تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد باستمرار خلال الحرب".

وفي إشارة إلى ظروف ما بعد الحرب، أكد عارف على ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة والجيران وأعضاء الاتفاقيات مثل منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قائلًا: "لقد فشل مشروع كراهية إيران، وإستراتيجية الجمهورية الإسلامية هي تطوير التعاون الإقليمي والدولي".

وخلص عارف إلى القول بأن إيران تمر بوضع "لا هو حرب ولا هو سلام"، مضيفًا بأن "إيران منفتحة على الحوار والتفاعل، لكنها ستدافع عن نفسها بالقوة ضد أي تهديد".

وختم قائلًا: "من الضروري وضع وثيقة إستراتيجية لمدة عامين للتنمية الصناعية في إطار الوثائق المتعلقة بالقطاعات الرئيسية، وينبغي أن يصبح تطوير التقنيات الناشئة أولوية قصوى للبلاد".

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