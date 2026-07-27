أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن استشهاد مجموعة من قيادييها ومقاتليها في مختلف الألوية والتخصصات العسكرية خلال المواجهات والملحمة البطولية ضمن معركة طوفان الأقصى المباركة.

ونعت السرايا، اليوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026، القيادة الشابة والكوادر الميدانية التي تقدمها: الشهيد القائد أحمد جمعة أبو جزر القيادي في لواء رفح، والشهيد المجاهد فراس إياد وادي من وحدة النخبة بلواء خان يونس، والشهيد المجاهد محمد ماهر الدلو من كتيبة الرضوان بلواء غزة، إضافة إلى المقاتلين في كتيبة الشهيد مقلد حميد بلواء الشمال وهم: سليمان عبد الرحمن أبو نصر، ومعاذ يحيى محيسن، وهارون إسحاق مسلم، ومحمد حسين صالح، إلى جانب الشهيد إبراهيم عبد الحليم الخطيب من كتيبة الزوايدة بلواء الوسطى، والشهيد ماجد علاء أبو موسى من الكتيبة الغربية بلواء خان يونس، والشهيد فراس جرير أبو هداف من كتيبة القرارة بلواء خان يونس.

‏وأكدت السرايا في بيانها ارتقاء عدد من مقاتلي الوحدات التخصصية المساندة في صفوف السرايا، حيث استشهد في الوحدة الصاروخية كل من: حسن غسان الخالدي من لواء الشمال، وإبراهيم عبد الله الشاوي من لواء رفح، ورامي رأفت حجازي من لواء الوسطى، وياسر كمال المصري من لواء غزة، بينما ارتقى في سلاح المدفعية كل من: فراس عبد الرؤوف الناقة من لواء خان يونس، وإبراهيم هاني الصفدي، وخالد عبد الله مهنا من لواء غزة، ومحمد حسان أبو صوصين من لواء رفح.

كما قدم سلاح الدروع الشهيد أحمد يوسف راضي من لواء الوسطى، فيما ارتقى في وحدة القنص آمر المجموعة فضل شعبان جبر، والشهيد خالد يوسف راضي من لواء الوسطى، والشهيد كريم حسن جردات من لواء الشمال، يضاف إليهم الشهيد أمجد عزمي أبو حصيرة من سلاح الهندسة بلواء غزة، والشهيد فراس جودة العقاد من سلاح الإشارة بلواء خان يونس، والشهيد إبراهيم عماد المصري من وحدة المعلومات المركزية بلواء رفح، والشهيد ماهر سعد بربخ من أمن الموقع العسكري بلواء خان يونس.

وأكدت سرايا القدس في بيانها "مواصلة طريق المقاومة والتصدي للعدوان بكل قوة وثبات".

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