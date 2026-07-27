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إيران

مقر خاتم الأنبياء (ص) يحذر: أي محاولة لفرض حصار بحري على إيران تعني توسيع نطاق الحرب
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إيران

مقر خاتم الأنبياء (ص) يحذر: أي محاولة لفرض حصار بحري على إيران تعني توسيع نطاق الحرب

2026-07-27 23:05
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حذّرت القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء (ص) من أن أي محاولة أميركية لفرض حصار بحري على إيران ستُعدّ توسيعًا للحرب في المنطقة، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تهديد أو اعتداء يستهدف إيران.

وقالت القيادة، في بيان الاثنين 27 تموز/يوليو 2026: "إن الولايات المتحدة واصلت خلال الأيام الثلاثة الماضية أعمالها العدائية وانعدام الأمن في المنطقة، عبر تهديد السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية داخل المياه الإقليمية والساحلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار مساعٍ لتنفيذ حصار بحري غير قانوني على إيران".

وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت في الميدان أنها لن تترك أي تهديد أو اعتداء يرتكبه الجيش الأميركي دون رد"، مؤكدًا أن "أي تصعيد من هذا النوع سيُواجه برد حازم".

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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مقر خاتم الأنبياء
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