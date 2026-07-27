أعلنت طواقم الانقاذ في الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026، انتشال رفات 99 شهيدًا من تحت أنقاض مبنى سكني يعود لعائلتي أبو شريعة والحساينة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأوضحت أن المبنى كان قد تعرض لسلسلة من الغارات الجوية من قبل طائرات الاحتلال في أوقات مختلفة، من بينها غارة في السابع من حزيران/يونيو 2025، وأخرى خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وبقاء عدد منهم تحت الركام.

وأشارت طواقم الانقاذ إلى أن عمليات البحث وانتشال الضحايا تواجه تحديات كبيرة بسبب الدمار الواسع ونقص الإمكانات، لافتة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف مناطق قطاع غزة.

ووفق معطيات رسمية، لا يزال نحو ثمانية آلاف شهيد تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل تعذر الوصول إلى العديد من المواقع المستهدفة واستمرار نقص المعدات والآليات اللازمة لعمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا.



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