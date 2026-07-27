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قيادات الحشد الشعبي تعقد اجتماعًا أمنيًا في الديوانية لمتابعة خطة زيارة الأربعين
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قيادات الحشد الشعبي تعقد اجتماعًا أمنيًا في الديوانية لمتابعة خطة زيارة الأربعين

2026-07-27 23:24
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عقد قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي السيد خضير المطروحي، وقائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، اجتماعًا أمنيًا في مكتب هيئة الحشد الشعبي بمحافظة الديوانية، لمتابعة سير تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الحشد الشعبي، حيث جرى استعراض الموقف الأمني ومراحل تنفيذ الخطة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق بين التشكيلات بما يواكب متطلبات الزيارة المليونية.

وأكد المجتمعون ضرورة مواصلة الجهود الميدانية وتعزيز التنسيق بين جميع القطعات، بما يسهم في تأمين الزيارة، والحفاظ على انسيابية حركة الزائرين، وإنجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعين.

الكلمات المفتاحية
العراق الحشد الشعبي الزيارة الأربعينية
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