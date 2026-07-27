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المقاومة الإسلامية في العراق: مزاعم السعودية محاولة لتبرير عجزها أمام الضربات اليمنية
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عربي ودولي

المقاومة الإسلامية في العراق: مزاعم السعودية محاولة لتبرير عجزها أمام الضربات اليمنية

2026-07-27 23:40
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نفت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان مساء اليوم الاثنين 27 تموز/يوليو 2026، مزاعم النظام السعودي عن أن الضربات التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية لمنشآت نفطية في الرياض والشرقية، مصدرها العراق، مؤكدة أن هذه المزاعم هي محاولة لتبرير العجز السعودي عن مواجهة الضربات اليمنية.

وجاء في البيان: "بسم الله الرحمن الرحيم }إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ{ بينما يواصل الكيان السعودي رمي الاتهامات نحو العراق، زاعمًا أنه المصدر لقصف منشآته البترولية في الشرقية والرياض، فإن هذا الادعاء لا يزيدنا إلا يقينًا بأن العداء للعراق وشعبه سمة لاصقة بهذا النظام".

أضاف: "إن هذه التخرصات ما هي إلا محاولة لتبرير العجز عن الرد على الضربات اليمنية الموجعة التي طالت عمق بُناهم التحتية، خوفاً من طبيعة الرد اليمني القادم".

وتابع البين: "إننا في المقاومة الإسلامية نُوجه للنظام السعودي تحذيرًا واضحًا، نُعلن فيه أن أي فعل سعودي أحمق سيُجابه بردٍّ قاسٍ، يجعلهم يعضون على أصابع الندم".

واختتمت المقاومة الإسلامية في العراق بيانها: "نقول لهم، وبكل وضوح: إن كان فيكم رجل رشيد، فأنتم أحوج ما تكونون اليوم إلى رفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني، بدلاً من توجيه الاتهامات يميناً وشمالاً، لتبرروا بها فشلكم، وتغطوا بها على جرائمكم".
 

 

الكلمات المفتاحية
العراق السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن المقاومة الإسلامية في العراق
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