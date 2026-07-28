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محمد علي الحوثي: كلما امتدت المعركة ازددنا قوة وتطويرًا.. نعد الأعداء بهزيمة نكراء
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن "قصف العدوان الأميركي - السعودي لليمن وحصاره لسنوات لم يثن شعبنا وقواته عن الدفاع والتطوير".
وقال الحوثي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن المعركة كلما امتدت ازداد الشعب اليمني وقواته المسلحة قوة وتطويرًا".
وختم الحوثي منشوره مؤكدًا أن "الشعب اليمني لا يعد الأعداء إلا بهزيمة نكراء بإذن الله".