أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن "قصف العدوان الأميركي - السعودي لليمن وحصاره لسنوات لم يثن شعبنا وقواته عن الدفاع والتطوير".

وقال الحوثي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن المعركة كلما امتدت ازداد الشعب اليمني وقواته المسلحة قوة وتطويرًا".

وختم الحوثي منشوره مؤكدًا أن "الشعب اليمني لا يعد الأعداء إلا بهزيمة نكراء بإذن الله".



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