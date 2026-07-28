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محمد علي الحوثي: كلما امتدت المعركة ازددنا قوة وتطويرًا.. نعد الأعداء بهزيمة نكراء
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محمد علي الحوثي: كلما امتدت المعركة ازددنا قوة وتطويرًا.. نعد الأعداء بهزيمة نكراء

2026-07-28 08:06
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أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن "قصف العدوان الأميركي - السعودي لليمن وحصاره لسنوات لم يثن شعبنا وقواته عن الدفاع والتطوير".

وقال الحوثي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن المعركة كلما امتدت ازداد الشعب اليمني وقواته المسلحة قوة وتطويرًا".

وختم الحوثي منشوره مؤكدًا أن "الشعب اليمني لا يعد الأعداء إلا بهزيمة نكراء بإذن الله".
 

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن محمد علي الحوثي
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