أفادت وسائل إعلام عراقية بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، ناتجة عن هجمات مكثفة بالطائرات المُسيّرة، استهدفت فجر اليوم الثلاثاء 28 تموز/يوليو 2026، قواعد للقوات الأميركية، وأخرى للقوات الكردية الانفصالية المعارضة لإيران، في أربيل والسليمانية.

وأفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز بسماع دوي عدة انفجارات في مناطق متفرقة من أربيل بالتزامن مع تحليق طائرات التحالف الدولي، التي حاولت اعتراض الطائرات المسيرة في سماء منطقة خليفة.

أضاف المصدر أن التقارير الأولية أشارت إلى أن الطائرات المُسيّرة كانت متجهة نحو القنصلية الأميركية في أربيل.

وأضافت شبكة شفق نيوز أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهجمات.

كما أفادت شبكة أخبار العراق بأن الطائرات المُسيّرة كانت تحاول قصف القاعدة الأميركية "البرج 22" قرب الحدود السورية - الأردنية، مشيرة إلى محاولات لاعتراضها في ريف حمص السوري.

وأفادت الشبكة أيضاً بوقوع عدة انفجارات قرب القنصلية الأميركية في أربيل، ونقلت عن مصادر عربية، تأكيدها وقوع هجمات على مواقع جماعات إرهابية انفصالية في أربيل أيضًا.

وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن انفجارات ضخمة هزّت أربيل، حيث استُهدفت قواعد تابعة لحزب "بيجاك" ومنظمة "كومولة" بهجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة.

كما أشارت تقارير إعلامية عراقية أيضًا إلى سماع دوي انفجارات في دهوك باقليم كردستان العراق.

وأفادت مصادر عراقية بأن أكثر من سبعة انفجارات هزت ضواحي أربيل، معقل الجماعات الانفصالية والإرهابية المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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