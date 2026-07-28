توقع مدير ممثلية منظمة الحج والزيارة الإيرانية في العراق، وصول أعداد الزائرين الإيرانيين المشاركين في الزيارة الأربعينية هذا العام الى ستة ملايين زائر.

وقال مدير الممثلية في العراق محسن اسماعيل ساغرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" الرسمية: "إن العلاقات الأخوية والتلاحم بين الشعبين العراقي والإيراني انعكسا على حجم الإقبال المتوقع، إذ من المرجح أن يتراوح عدد الزائرين الإيرانيين هذا العام بين خمسة وستة ملايين زائر خلال الزيارة الأربعينية".

وأضاف ساغرجي: إن "زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى العراق شهدت تنسيقًا مع الجهات المختصة والمسؤولين العراقيين بشأن توفير الدعم اللوجستي واتخاذ الإجراءات اللازمة داخل العراق".

وأعن عن أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستشارك بنحو ثلاثة آلاف موكب خدمي داخل العتبات المقدسة خلال الزيارة".

ولفت ساغرجي إلى أن "محافظي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة تعهدا بتوفير حصص الوقود للمواكب الإيرانية، إلى جانب تقديم مختلف أشكال الدعم اللوجستي الذي تحتاجه لخدمة الزائرين الإيرانيين".



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