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تراجع الذهب مع صعود الدولار وهبوط النفط بأكثر من دولار
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عربي ودولي

تراجع الذهب مع صعود الدولار وهبوط النفط بأكثر من دولار

2026-07-28 08:46
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 تموز/يوليو 2026، تحت ضغط ارتفاع الدولار، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4044.81 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بنحو 1% أمس.

في المقابل، واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم، إذ انخفضت بأكثر من دولار للبرميل، وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار، أو ما نسبته 1.66%، إلى 86.89 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 20 تموز/يوليو الجاري.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار، أو 1.76%، إلى 81.16 دولارا للبرميل، وهو أيضًا أدنى مستوى له منذ 20 تموز/يوليو الجاري.
 

الكلمات المفتاحية
النفط الاقتصاد الدولار الذهب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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