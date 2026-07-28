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فلسطين

الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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فلسطين

الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

2026-07-28 10:17
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تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء (28 تموز/يوليو 2026)، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسلسلة من الاعتداءات والقصف المدفعي وإطلاق نار، استهدفت فيها عدة مناطق في القطاع. 

هذا؛ وأفاد مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت، في صباح اليوم، نيران رشاشاتها باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الجنوبية من المدينة. 

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون الواقع جنوب شرقي المدينة، في إطار استمرار الاعتداءات التي تطال مناطق متفرقة من القطاع.  وكان ثلاثة فلسطينيين قد استشهدوا، أمس الاثنين، فيما أصيب آخرون، جراء قصف استهدف مدينة غزة والمحافظة الوسطى. 

وتتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد عمليات القصف والتدمير والقتل التي تنفذها قواته في مناطق مختلفة من قطاع غزة. 

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد ارتفعت إلى 1,203 شهداء و3,900 إصابة، إلى جانب انتشال 803 جثامين خلال المرحلة ذاتها. 

كما أعلنت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023،  قد ارتفعت إلى 73,329 شهيدًا و174,009 إصابات، في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف مناطق متفرقة من القطاع، وما تسببه من تفاقم للأوضاع الإنسانية والصحية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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